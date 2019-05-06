Казино Фурор — проект для азартных игроков, планирующих развлечься и хорошо заработать. Популярность онлайн-казино обусловлена большим выбором игровых автоматов, высокой скоростью вывода денег и бонусами. На сайте регулярно проводятся лотереи и турниры для привлечения интереса игроков и увеличения их прибыли. Здесь весело проводить время и легко зарабатывать.

Обзор онлайн казино Фурор

Фурор Казино — площадка для развлечений и заработка. Сайт выполнен в фиолетово-зеленых тонах с яркими картинками и удобным меню. Через специальные разделы можно узнать о способах обхода блокировок, действующих бонусах и списке доступных автоматов. Если возникли сомнения в честности этого онлайн-казино, можно почитать отзывы или самому написать комментарий.

Над проектом работали известные мастера, которые создали интернет-казино серии «Вулкан» («Престиж», «Победа» и «Гранд»). При разработке учитывался опыт крупных проектов, рекомендации экспертов и пожелания игроков. Серьезность подхода видна по удобному и простому интерфейсу, большому набору игр и огромному набору бонусов для клиентов.

В отличие от конкурентов Фурор Казино предлагает большой выбор игровых автоматов. Их значительно больше, чем в других известных игровых площадках. Дополнительные плюсы — легкая и быстрая регистрация и быстрый вывод денег. Этот клуб абсолютно точно имеет большое будущее и быстро завоюет уважение интернет-пользователей.

Лучшие развлечения клуба

Официальный сайт онлайн-казино Фурор привлекает игроков большим выбором игр от разработчиков с мировым именем — Novomatic, Quickspin, Igrasoft, Yggdrash, Belatra и других.

В распоряжении клиентов:

игровые автоматы — развлечение для поклонников азарта, позволяющие наслаждаться игрой в надежде на крупный куш;

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— излюбленная игра интеллектуалов, известная большим призовым фондом; лотереи — возможность получить дополнительные бонусы и денежный приз в размере до трех миллионов рублей.

Так что даже самому искушенному гемблеру есть, из чего выбрать. Все, что требуется — выбрать развлечение по душе, начать играть и выигрывать.

Вход и активация аккаунта



Чтобы играть и получать бонусы в казино Фурор нужно пройти регистрацию. Процесс не занимает много времени.

После того, как вы создали аккаунт, логин и пароль нужно хранить в недоступном месте. Переход персональных данных в чужие руки может привести к потере ваших денег. В случае несанкционированного входа владелец профиля должен информировать администрацию для временной блокировки аккаунта и защиты имеющихся средств. Для ускорения входа в казино можно привязать свою учетную запись к профилю в социальной сети. Казино Фурор автоматически подтянет информацию и не потребует ввода дополнительных данных.

Турниры и промокоды

Клиентам предлагается участие в турнирах:

Настоящий фурор. Призовой фонд 100 тысяч рублей. Игрокам доступны бесплатные вращения и подарки. Розыгрыш проводится каждые два часа. Горячий понедельник с розыгрышем 200 тысяч рублей. Пользователям доступны фриспины в таких играх, как «Columbus», «Lord Ocean» и «Money Game». Невероятная пятница — конкурс с возможностью получения 100 тысяч рублей. Игрокам доступны дополнительные вращения и бесплатные подарки. Красочный уик-энд. Здесь действуют наибольший призовой фонд в размере до 3 миллионов рублей. Игроки могут получить путешествие на Канарские остова, ноутбук MacBook Pro или автомобиль Шкода Рапид.

На этом чудеса не заканчивается. Фурор Казино предлагает промокоды на праздники и дни рождения. Пользователям доступен бездепозитный бонус, но найти его достаточно трудно.

Пополнение и вывод денег

Для участия в играх необходимо внести деньги на счет. Сайт не принимает деньги от посторонних лиц, связанных дружескими или родственными связями с владельцем аккаунта. При нарушении этого условия выигрыш могут конфисковать. В этом казино для пополнения принимается только национальная валюта России — рубли.

Для пополнения счета через СМС-сообщение используется только один номер телефона (указывается в профиле пользователя). Применение кредитных денег мобильного оператора для пополнения счета запрещено. При подозрении на мошеннические действия администрация вправе информировать уполномоченные органы о нарушении и конфисковать заработанные средства.

Вывод денег доступен в любой момент. Заявка выполняется при условии, что за последний месяц клиент хотя бы раз пополнил счет. В ином случае нужно сначала внести деньги на депозит и выполнить условие казино по применению бонусов.

Если сумма для вывода больше 1000 долларов, проводится идентификация пользователя. Для этого нужно сделать копию паспорта (страницу с фото) или ID-карту. При пополнении депозита с помощью пластиковой карты нужно прислать сканированные копии двух сторон платежного инструмента. В номере «пластика» должны быть видны первые 6 и последние 4 цифры. Код CVV2 требуется закрыть перед отправкой.

Заявка на вывод подается при отсутствии фриспинов. Если они имеются, бонусы необходимо сыграть или отменить. Максимальный лимит для вывода составляет 10 000 долларов. Подробные ограничения на вывод в Фурор Казино (по времени):

24 часа — до 1 000 долларов (евро)/75 тысяч рублей;

7 дней — до 3 000 долларов (евро)/2000 тысяч рублей;

30 дней — 10 000 долларов (евро)/750 тысяч рублей.

При выводе бонусных средств могут действовать дополнительные ограничения. Заявленная сумма выводится в сжатые сроки — от 1 до 24 часов.

Техническая поддержка

При пополнении, получении прибыли и выводе денег могут возникнуть вопросы. Администрация казино Фурор всегда на связи и готова помочь в решении любых вопросов. Для получения сведений можно написать на почтовый ящик сайта или связаться через онлайн-чат. Вопросы по e-mail обрабатываются в течение 12-24 часов. При связи через онлайн-чат ответ дается почти мгновенно (если оператор находится на связи).

При желании можно задать вопросы по следующим тематикам:

особенности и условия верификации (уточнение личной информации для вывода крупной суммы);

регистрация на сайте;

внесение денег на счет и вывод средств;

особенности получения прибыли на играх;

тонкости получения бонусов и участия в лотереях;

трудности, связанные с кражей или блокировкой аккаунта.

Список вопросов к службе поддержки ничем не ограничен. Администрация сайта всегда на связи и готова помочь в решении затруднений.

Отзывы игроков говорят, что это казино делает уверенные шаги к развитию и привлечению клиентов. Цель администрации — создание репутации надежного казино и занятие лидирующих позиций в этой сфере. Первые шаги выглядят обнадеживающе и свидетельствуют о большом будущем платформы.